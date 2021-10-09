Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Представители движения "Талибан" (террористическая группировка, запрещена в России) исключили сотрудничество с США для сдерживания экстремистских группировок в Афганистане, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя талибов Сухайла Шахина, движение "не будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с филиалом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Афганистане". "Мы можем справиться с ИГ самостоятельно", - заявил он, отвечая на вопрос агентства, будут ли талибы работать с США над сдерживанием террористов.

Ранее сообщалось, что в субботу и в воскресенье талибы и представители США проведут переговоры в Дохе в Катаре.

Накануне в результате атаки террориста-смертника из ИГ погибли свыше 50 мусульман-шиитов в Афганистане.

Талибы летом этого года захватили одну за другой почти все провинции Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

До 31 августа США и их союзники проводили эвакуацию иностранных граждан и афганцев, которые работали с иностранными миссиями в Афганистане. Им удалось вывезти свыше сотни тысяч человек, но многие люди так и не смогли покинуть Афганистан. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что некоторым группам афганцев удается покинуть страну, однако это единичные случаи.

Эвакуация из Афганистана

11
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 09 октября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан США

Новости по теме

Новости

Новую попытку запуска корабля Starliner могут предпринять в 2022 году

Ливан оказался полностью обесточен

Ливан оказался полностью обесточен

Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко

В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ России

В Средиземное море вошел разведывательный корабль ВМФ России

Рогозин сообщил о хорошем состоянии здоровья "космической киногруппы"

Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

Саакашвили назвал себя пленником властей Грузии

Саакашвили назвал себя пленником властей Грузии

Что случилось этой ночью: суббота, 9 октября

Закон о запрете абортов в Техасе снова вступил в силу

Закон о запрете абортов в Техасе снова вступил в силу

Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии

Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });