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Талибы назвали провалом политику НАТО в Афганистане и призвали альянс к дипломатии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает провалом афганскую политику НАТО и призывает альянс теперь сфокусироваться на дипломатии, сообщает портал Ariana News со ссылкой на заявление заместителя министра информации и культуры талибов Забихуллу Муджахида.

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"Генсек НАТО (Йенс Столтенберг) в течение какого-то времени может чувствовать боль и говорить о провале в Афганистане, но в НАТО должны понять, что время атак прошло и что нужно идти путем дипломатии", - сказал Муджахид.

Кроме того, он добавил, что талибы "никогда не позволят использовать Афганистан как площадку для ведения опосредованной войны мировыми державами, включая Китай и США".

Также Муджахид добавил, что "Исламский Эмират рассмотрит возможность дать женщинам право на образование и работу", но сначала эта тему тему рассмотрят исламские богословы. "Женщинам тоже нужна работа, но сначала руководство Исламского эмирата Афганистан передало этот вопрос на рассмотрение исламским улемам. Эта тема будет скоро обсуждаться", - сказал он.

Талибан НАТО Афганистан

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