Представители ЕС, США и "Талибана" встретятся в Дохе во вторник

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Официальные представители Евросоюза, Соединенных Штатов и движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) во вторник проведут переговоры в столице Катара Дохе, сообщила пресс-секретарь ЕС Набила Массрали.

Она сказала, что встреча "позволит американской и европейской стороне решить ряд вопросов" с талибами, включая свободный выезд из страны всех желающих, доступ к гуманитарной помощи, уважение прав женщин и предотвращение превращения Афганистана в убежище для террористических группировок.

Она подчеркнула при этом, что "это будет неофициальный обмен мнениями на техническом уровне, он не означает признания "временного правительства" Афганистана.

Накануне глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок стремится увеличить свою прямую помощь афганскому народу в попытке предотвратить "коллапс". Он сообщил в понедельник, что провел переговоры по видеосвязи с несколькими европейскими министрами, курирующими вопросы развития, и обсудил с ними способы помощи афганцам.

"Министры обсудили конкретные пути увеличения поддержки со стороны Европейского Союза афганскому народу, в частности, предоставление основных услуг и укрепление устойчивости афганского общества", - заявил Боррель журналистам по итогам переговоров.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что Брюссель уже увеличил гуманитарную поддержку Афганистану, этого недостаточно для предотвращения голода и гуманитарного кризиса. "Мы не можем "ждать и смотреть". Нам нужно действовать, и действовать быстро", - сказал Боррель.

О встрече с представителями ЕС ранее объявил исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов Амир Хан Моттаки.

"Мы хотим позитивных отношений со всем миром. Мы верим в сбалансированные международные отношения. Мы считаем, что такие сбалансированные отношения могут спасти Афганистан от нестабильности", - сказал Моттаки в Катаре.

Ранее заместитель министра информации и культуры талибов Забихулла Муджахид назвал провалом афганскую политику НАТО и призывал альянс сфокусироваться на дипломатии.

"Генсек НАТО (Йенс Столтенберг) в течение какого-то времени может чувствовать боль и говорить о провале в Афганистане, но в НАТО должны понять, что время атак прошло и что нужно идти путем дипломатии", - сказал Муджахид.

Кроме того, он добавил, что талибы "никогда не позволят использовать Афганистан как площадку для ведения опосредованной войны мировыми державами, включая Китай и США".