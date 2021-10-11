Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что больше не будет терпеть угрозу, исходящую от террористов на севере Сирии, и пригрозил самостоятельно решить эту проблему.

"Мы не намерены проявлять терпение в отношении мест в Сирии, которые являются плацдармом для террористических атак против нашей страны", - приводит агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

По его словам, "Турция полна решимости устранить угрозы, исходящие с севера Сирии либо вместе с действующими там силами, либо собственными средствами".

В сентябре Эрдоган заявлял, что Турция продолжит бороться с экстремистами в сирийской провинции Идлиб. Он напомнил, что в регионе необходимо поддерживать режим прекращения огня для возвращения сирийских беженцев в места первоначального проживания, и что уже более 1 млн беженцеввернулись из Турции в Сирию, в том числе 400 тыс. возвратились в Идлиб.

Действующими на севере Сирии террористами власти Турции, как правило, называют бойцов курдских военизированных формирований.