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В МИД Турции заявили, что РФ и США не выполняют обязательств по Сирии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Россия и США не придерживаются своих обязательств по Сирии, и Турции придется предпринять шаги для борьбы с террористической угрозой, исходящей с сирийской территории, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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"На фоне невыполнения РФ и США своих обязательств по Сирии, Турция предпримет все необходимые шаги по устранению угроз с сирийской территории", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Министр уточнил, что речь идет о мерах против признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана (РПК) и Силами самообороны сирийских курдов (YPG), близкими к РПК.

Турция Сирия Россия США

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