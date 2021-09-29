Эрдоган поставил мир в Сирии в зависимость от отношений РФ и Турции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Урегулирование ситуации в Сирии находится в зависимости от взаимоотношений России и Турции. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным в среду в Сочи.

"Наши совместные шаги относительно сирийской проблематики имеют также большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что укрепление двусторонних отношений, их развитие принесет всем большую пользу.

Как сообщалось, 29 сентября в Сочи начались переговоры президентов России и Турции. Переговоры запланированы в формате "один на один" с участием переводчиков.