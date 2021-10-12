Во Франции прошли протесты Greenpeace против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Активисты экологической организации Greenpeace во Франции устроили акцию протеста против вывоза радиоактивных отходов в Сибирь перед зданием промышленной компании Orano, говорится на сайте организации во вторник.

Активисты установили перед зданием Orano 15 металлических бочек с изображением символа радиационной опасности в знак протеста против вывоза радиоактивных отходов в российский Северск.

Ранее французское отделение Greenpeace провело расследование, в результате которого выяснило, что вывоз радиоактивных отходов в Россию возобновился после одиннадцатилетнего перерыва. Согласно расследованию, в январе-феврале текущего года Orano отправило сотни тонн использованного урана Росатому.

По информации организации, активисты получили снимки со спутников, на которых зафиксировали тысячи бочек, находящихся на открытом воздухе в Северске.

В Greenpeace отмечают, что вывоз радиоактивных отходов из страны Евросоюза в третьи страны может быть осуществлен только при соблюдении строгих условий, среди которых обеспечение безопасной транспортировки и организации логистических операций надлежащим образом.