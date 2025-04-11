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В Монголии опровергли слухи о превышении радиационного фона в районе уранового проекта

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Монголии рабочая группа из представителей профильных министерств и ведомств провела радиационный мониторинг в районе города Сайншанд и сомона (района - ИФ) Улаанбадрах аймака (области - ИФ) Дорноговь, где расположено урановое месторождение Зоовч-Овоо, которое будет разрабатываться совместно с французской Orano Mining.

Как отметила пресс-служба Минпрома, в последнее время в связи с активизацией работы по монголо-французскому проекту разработки месторождения Зоовч-Овоо в интернете стала распространяться информация о том, что уран оказывает негативное воздействие на окружающую среду и животных, в частности в районе Сайншанда и Улаанбадраха.

Участники рабочей группы провели замеры мощности гамма-излучений в 13 различных точках, включая родниковые и самодельные колодцы, используемые людьми и животными, загоны для скота и пастбища. Пробы почвы и воды не показали превышения уровня естественного радиационного фона.

В конце 2024 года правительство Монголии и Orano Mining (подразделение французской Orano) заключили соглашение о разработке проекта добычи урана на месторождении Зоовч-Овоо. Объем инвестиций в проект, по предварительным данным, составляет $1,6 млрд.

Подготовительная фаза проекта рассчитана до 2027 года, сама же добыча должна начаться с 2028 года. Как ожидается, к 2044 году объем добычи урановой руды на месторождении составит 2,6 тысячи тонн в год (запасы оцениваются в 50 тысяч тонн).

Месторождение Зоовч-Овоо расположено в сомоне Улаанбадрах аймака Дорноговь на юго-востоке страны. Разработка месторождения началась еще в 2013 году, но на этап активной добычи участок выведен не был.

В случае реализации нового монголо-французского проекта Зоовч-Овоо может стать крупнейшим горнодобывающим объектом в Монголии. Сейчас таковым является золотомедное месторождение Ою-Толгой, расположенное в пустыне Гоби в 80 км к северу от границы с Китаем.

Orano (ранее Areva) - один из мировых лидеров в производстве ядерного топлива.

Монголия Зоовч-Овоо Orano Areva Франция
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