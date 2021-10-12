В Белом доме сочли, что переговоры Нуланд в Москве проходят продуктивно

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд, вероятно, проводит продуктивные и конструктивные переговоры в России.

"Я бы предположила, что она проводит достаточно конструктивные и продуктивные встречи", - сказала Псаки во вторник, отвечая на вопрос о переговорах Нуланд в Москве.

Она добавила, что журналистам стоит обратиться в госдеп за более детальными комментариями по этому вопросу.

На брифинге госдепа, который во вторник проходит параллельно с брифингом Псаки, о визите Нуланд пока не говорили.

Ранее сообщалось, что Нуланд, в частности, встретилась во вторник с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.