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В Кремле не ждут прорыва от переговоров с Нуланд в Москве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - От контактов представителей российских властей с замгоссекретаря США Викторией Нуланд в Москве не стоит ждать прорывных результатов, но сами эти встречи в Кремле расценивают как своевременные и необходимые, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы убеждены, что подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно", - сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что "не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности".

"Вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двусторонних отношениях авгиевы конюшни. Их не разгребешь так сразу", - добавил он.

У Пескова также поинтересовались, можно ли расценить переговоры с Нуланд как продолжение контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

"Безусловно, эти контакты осуществляются в продолжение "духа Женевы", тех договоренностей и пониманий, которые были достигнуты двумя президентами там", - ответил он.

Песков напомнил, что это - не первые контакты между представителями двух стран после женевского саммита.

"Вы знаете, что были уже несколько раундов совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями, были консультации по вопросам кибербезопасности. Поэтому все развивается неплохо. Конечно, если это сравнить с периодом до Женевы, когда как таковые контакты вообще отсутствовали, это - позитивное развитие наших двусторонних отношений", - сказал Песков.

Вместе с тем он заметил, что более конкретно результативность встреч с Нуланд должны комментировать в МИД, который и выступает для нее принимающей стороной.

Нуланд находится в России 11-13 октября. У нее состоялись встречи в МИД РФ, а в среду пройдет беседа с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Дмитрий Песков Виктория Нуланд США

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