Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе загранпредставительств

МИД РФ предложил США снять все взаимные ограничения в работе загранпредставительств
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Антироссийские действия со стороны Вашингтона не будут оставаться без ответа, однако в Москве не стремятся к эскалации отношений и предлагают снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних лет, заявили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве.

В миреНа переговорах с Нуланд в Москве обсудят возобновление консультаций РФ-США по ДонбассуЧитать подробнее

В комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам консультаций замглавы МИД России с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, отмечается, что особое внимание на встрече было уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.

"С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", - заявили на Смоленской площади.

В МИД РФ также сообщили, что до сведения Нуланд было доведено, что "продолжение конфронтационной линии Вашингтона применительно к двусторонней повестке дня и в контексте острых международных и региональных проблем способно привести лишь к дальнейшей деградации российско-американских отношений".

"Требуется реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга", - отметил в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там также сообщили, что в беседе принял участие замминистра обороны РФ Александр Фомин.

МИД РФ США

Новости по теме

Новости

Фиджи открываются для иностранных туристов с 11 ноября

Фиджи открываются для иностранных туристов с 11 ноября

Лавров заподозрил НАТО в стремлении "разогреть" обстановку в Азии

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились свыше 238 млн человек

Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

Исполнительный совет МВФ выразил доверие Георгиевой и не отстранил ее

Что случилось этой ночью: вторник, 12 октября

Представители ЕС, США и "Талибана" встретятся в Дохе во вторник

Два человека погибли в результате падения самолета в Калифорнии

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Американская компания NanoRacks выведет три спутника на орбиту Земли с МКС

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Эрдоган заявил о готовности Турции ликвидировать угрозы на севере Сирии

Переводчик, спасший Байдена от талибов в 2008 году, смог покинуть Афганистан

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });