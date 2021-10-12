США отвергли обвинения Китая в сокрытии информации об инциденте с подлодкой

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Пентагоне не согласились во вторник с предположением КНР, что американская сторона якобы скрывает информацию об инциденте с атомной подлодкой USS Connecticut.

"Странный у нас способ скрывать информацию: ведь мы сами опубликовали пресс-релиз о случившемся", - пошутил он на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать претензии со стороны Китая.

Ранее гонконгский портал iNews сообщил, что USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.

По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг, в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны КНР. Претензии на владение островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, неопасные для жизни травмы получили 11 из 130 членов экипажа. Там добавили, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии", а ее ядерная установка не пострадала. После инцидента USS Connecticut шла на Гуам в надводном положении.

По последним данным военных США, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.