Носовая часть подлодки ВМС США серьезно повреждена после столкновения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Корпус носовой части атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut, столкнувшейся с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, получил большие повреждения, сообщили в соцсетях американские эксперты.

"Согласно первым полученным данным, корпус головной части USS Connecticut серьезно поврежден. Ждем фотографий", - говорится в твиттере SubBrief, который ведет ветеран-подводник ВМС США Аарон Амик.

По сообщению ВМС США, на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана, куда в пятницу зашла поврежденная подлодка после инцидента, отправлена группа военных специалистов для осмотра повреждений и установления их источника. Ремонтные возможности базы на Гуаме ограничены, поэтому в случае серьезных проблем подлодку придется перенаправить на базы на тихоокеанском побережье США.

Как сообщали в ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы. Там отмечали, что подлодка после инцидента находится "в безопасном, стабильном состоянии", ее ядерная установка не пострадала.

После инцидента подлодка вынуждена была идти на Гуам в надводном положении.

Американские военные не сообщают, с чем именно столкнулась подлодка. По данным источников в ВМС США, речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отметили, что согласно топографическим данным, столкновения с подводным рельефом также не было.

По последним данным, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.