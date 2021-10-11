Атомная подлодка ВМС США могла столкнуться с неизвестным китайским объектом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская атомная подводная лодка USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом, сообщил гонконгский новостной сайт iNews.

По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг, в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Претензии на владение островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

При этом отмечается, что подлодка вряд ли могла столкнуться с подводным рельефом. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его изучили. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание.

Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

Столкновение с неизвестным объектом

Накануне американские эксперты сообщили в соцсетях, что корпус носовой части атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut, столкнувшейся с неизвестным объектом в Южно-Китайском море, получил большие повреждения. "Согласно первым полученным данным, корпус головной части USS Connecticut серьезно поврежден. Ждем фотографий", - говорилось в твиттере SubBrief, который ведет ветеран-подводник ВМС США Аарон Амик.

По сообщению ВМС США, на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана, куда в минувшую пятницу зашла поврежденная атомная подлодка, прибыла группа военных специалистов для осмотра повреждений и установления их источника.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.

Как указали ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии". Подчеркивалось также, что ее ядерная установка не пострадала. После инцидента подлодка вынуждена была идти на Гуам в надводном положении.

Американские военные не сообщают, с чем именно столкнулась подлодка. По данным источников в ВМС США, речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отметили, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было.

По последним данным американских военных, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.