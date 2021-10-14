В администрации США не планируют полный вывод войск из Ирака и Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - США после ухода из Афганистана пока что не собираются выводить своих военных из Сирии и Ирака, сообщил телеканалу "Аль-Арабийя" неназванный представитель американских властей.

"На данный момент мы не собираемся уходить куда-либо. Афганистан - абсолютно отдельный случай, он не имеет никакого отношения к нашим войскам в Сирии и Ираке", - сказал дипломатический источник телеканалу.

Он подтвердил, что американская администрация не намерена сворачивать военное присутствие где бы то ни было на Ближнем Востоке.

На вопрос о ситуации с Сирией источник ответил, что Вашингтон концентрирует свое внимание на борьбе с террористическими группировками, имеющими возможности и желание атаковать США и их союзников, то есть на "Исламском государстве" (запрещено в РФ) и на "Аль-Каиде" (запрещена в РФ). Он добавил, что террористы могут реализовать свои намерения за счет 10 тыс. взятых в плен боевиков ИГ, которые сейчас содержатся в различных импровизированных местах заключения на северо-востоке Сирии, а также за счет десятков тысяч внутренне перемещенных лиц, находящихся в переполненных лагерях беженцев.

Между тем представитель Пентагона Джессика Макналти заявила в электронном сообщении, что Вашингтон "остается привержен сохранению военного присутствия США в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака и курдского ополчения "пешмерга", возглавляющих борьбу с ИГ".

Она напомнила о том, что в июле этого года президент США Джо Байден на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими объявил о завершении американской боевой миссии на иракской территории к концу 2021 года; в то же время военные США продолжат поддерживать иракские силы безопасности посредством их обучения, консультирования, предоставления разведданных.

В свою очередь бывший спецпредставитель США по Сирии Джоэл Рейберн заявил, что любое обсуждение вывода "небольшого числа войск США из Сирии и Ирака" будет серьезной ошибкой и безответственностью.

"Если США придется уйти, их место немедленно заполнят террористы, Иран, (силы президента Сирии Башара - ИФ) Асада и Россия - с серьезнейшими последствиями для наших важнейших интересов в том регионе", - приводит "Аль-Арабийя" слова Рейберна.

Президент США Джо Байден 31 августа объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

На территории Ирака находятся около 3,5 тыс. иностранных военных, из которых 2,5 тыс. - военнослужащие из США. Они с 2014 года присутствуют в Ираке, где оказывают помощь в борьбе с боевиками.