РФ и США договорились о возобновлении консультаций по Донбассу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что на его переговорах с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд достигнута договоренность о продолжении консультаций Москвы и Вашингтона по урегулированию на юго-востоке Украины.

"Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения", - заявил Козак журналистам.

По его словам, "в ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен".

"С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - сказал Козак.

До 2019 года США и Россия проводили консультации по ситуации в Донбассе. Тогда Москву на них представлял помощник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Однако позднее формат был свернут.