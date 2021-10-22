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Постпред РФ при ОБСЕ счел, что Киев не заинтересован в прекращении огня в Донбассе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Действия Киева вызывают все большую озабоченность и подтверждают, что Украина не заинтересована в прекращении огня в Донбассе, заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Главная проблема в урегулировании проблем в Донбассе - это действия Киева. Они вызывают все большую озабоченность. Прежде всего, за судьбу наших коллективных усилий здесь, в ОБСЕ, по разрешению кризиса на Украине. Мы наблюдаем тактику провоцирования напряженности - такое бесцеремонное и неприкрытое нарушение Киевом договоренностей о деэскалации и прекращении огня", - сказал Лукашевич.

По его мнению, "логично, что если Украина нарушает режим прекращения огня, то она не заинтересована в надлежащем контроле за ним".

"Меры (по усилению режима прекращения огня - ИФ) предусматривали создание координационного механизма при содействии Совместного центра контроля и координации (СЦКК, действует с 2014 года - "Известия") в действующем составе, то есть с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, однако его полноценный запуск так и не состоялся", - резюмировал постпред РФ при ОБСЕ в беседе с изданием.

ОБСЕ Украина Александр Лукашевич Донбасс

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