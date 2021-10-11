На переговорах с Нуланд в Москве обсудят возобновление консультаций РФ-США по Донбассу

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На переговорах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве будет поднят вопрос о возобновлении регулярных двусторонних встреч по урегулированию на востоке Украины, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки визита.

"На полях" трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины", - сказал источник.

До 2019 года США и Россия проводили консультации в похожем формате. Тогда Москву на них представлял помощник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Однако позднее формат был свернут.

Нуланд посетит Москву 11-13 октября. В повестке визита значится встреча с руководством МИД РФ, а также - с заместителем администрации президента Дмитрием Козаком.