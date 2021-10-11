Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На переговорах с Нуланд в Москве обсудят возобновление консультаций РФ-США по Донбассу

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - На переговорах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москве будет поднят вопрос о возобновлении регулярных двусторонних встреч по урегулированию на востоке Украины, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки визита.

"На полях" трехдневных переговоров существует заинтересованность сторон в обсуждении параметров возобновления российско-американских консультаций по урегулированию на востоке Украины", - сказал источник.

До 2019 года США и Россия проводили консультации в похожем формате. Тогда Москву на них представлял помощник президента Владислав Сурков, а Вашингтон - спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Однако позднее формат был свернут.

Нуланд посетит Москву 11-13 октября. В повестке визита значится встреча с руководством МИД РФ, а также - с заместителем администрации президента Дмитрием Козаком.

Виктория Нуланд США Донбасс Украина

Новости по теме

Новости

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

ЕС на год продлил санкции за применение химоружия

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли
Пандемия коронавируса

Во Франции установили, что вакцинация резко сокращает риск смерти от COVID

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Афганистан во власти талибов

Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США

Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });