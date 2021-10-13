С российских туристов не будут брать деньги за карантин в Турции

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова во время рабочего визита в Турцию обратилась к министру туризма республики Мехмету Эрсою с просьбой взять под контроль незаконное взимание дополнительной платы с российских туристов за размещение в гостиницах во время изоляции.

"По многочисленным просьбам подписчиков отдельно обратила внимание министра на попытки взимания дополнительной платы с наших туристов за изоляцию в некоторых гостиницах. Договорились оперативно такое пресекать", - написала Догузова в инстаграме.

Она рекомендовала российским туристам, оказавшимся в такой ситуации, писать ей личные сообщения в соцсети или обращаться в Генконсульство России в Анталье.

По итогам встречи Догузова подписала с министром культуры и туризма республики план совместных действий по перезапуску отношений в сфере туризма на 2022-2024 годы, документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере безопасности туризма в транспорте и на воде.

Ранее на конференции в рамках проведения премии Starway в Анталье она сообщила, что получает "сотни" обращений от туристов с жалобами на то, что в турецких отелях с них пытаются взять деньги за карантин.