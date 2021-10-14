КНР заявила, что будет рада иностранным астронавтам на своей космической станции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Китае рассматривают возможность приглашения иностранных астронавтов на национальную космическую станцию, сообщил представитель Китайского национального космического управления (CNSA) в ходе пресс-конференции, посвященной будущей миссии "Шэньчжоу-13".

"Китайское национальное космическое управление принимало участие в различных формах сотрудничества и предлагало соглашения о кооперации России, Германии, Франции, Италии, Пакистану и другим странам", - сообщил представитель управления.

В CNSA отметили, что многие страны уже предлагали Китаю сотрудничество, и сам Китай не раз принимал участие в кооперации в рамках совместных тренировок и отбора астронавтов для миссий.

По его словам, в 2016 году китайский тайконавт тренировался в России, а в 2017 году, тайконавт будущей миссии ("Шэньчжоу-13" - ИФ) Е Гуанфу участвовал в тренировках по спасению на море, организованных Европейским космическим агентством в 2017 году.

"Мы приветствуем астронавтов из других стран на нашей станции. (...) Когда станция будет окончательно построена, мы ожидаем, что на нее будут прибывать иностранные астронавты", - добавил он.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще семь запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и три пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун" после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.