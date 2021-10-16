Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией

Корабль "Шэньчжоу-13" успешно состыковался с китайской космической станцией
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13", стартовавший накануне по московскому времени на орбиту, в субботу успешно состыковался с базовым модулем, создаваемой национальной космической станции, сообщило Управление программы пилотируемых полетов КНР (CMSA).

Стыковка проведена через 6,5 часов после запуска, в районе 06:56 по пекинскому времени (01:56 мск).

Запуск корабля был осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в субботу в 00:23 по пекинскому времени (в пятницу в 19:23 мск).

Космический корабль в автоматическом режиме провел сближение и стыковку с основным модулем "Тяньхэ" китайской космической станции и образовал орбитальный комплекс с ним и пристыкованными ранее грузовыми кораблями "Тяньчжоу-2" и "Тяньчжоу-3".

Корабль "Шэньчжоу-13" доставил на базовый модуль "Тяньхэ" строящейся китайской космической станции "Тяньгун" экипаж из трех тайконавтов (китайское название космонавтов - ИФ), среди которых одна женщина. Это командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу, для которого это будет первый полет в космос. Экипаж будет работать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет.

В Китае это уже 21-й полет корабля с тайконавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также вторая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

Во время своего пребывания на орбите тайконавты совершат 2-3 выхода в открытый космос. Они также проведут ряд научных исследований.

Модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту в апреле. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и два пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун", которая будет находиться на высоте 400 км, после завершения ее строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

Китай Шэньчжоу-13

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Кандагаре

В ВМС США не согласились с тем, что эсминец Chafee нарушил международные правила

В ВМС США не согласились с тем, что эсминец Chafee нарушил международные правила

В Минфине США зафиксировали активизацию кибервымогателей в 2021 году

В Минфине США зафиксировали активизацию кибервымогателей в 2021 году

Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ

Европа второй день подряд тратит запасы газа из хранилищ

По делу об убийстве британского депутата задержан выходец из Сомали

Курс биткойна превысил $60 тысяч впервые с апреля

Китайский корабль "Шэньчжоу-13" стартовал к национальной космической станции

Китайский корабль "Шэньчжоу-13" стартовал к национальной космической станции

Из Абхазии на фоне энергокризиса вывозят оборудование для майнинга криптовалюты

Британский депутат-консерватор умер после нападения

Британский депутат-консерватор умер после нападения

Экономика Китая столкнулась с проблемами, замедляющими ее рост. Обзор

Экономика Китая столкнулась с проблемами, замедляющими ее рост. Обзор
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });