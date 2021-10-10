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Корабль "Шэньчжоу-13" стартует 15 октября к космической станции Китая

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-13" 15 октября должен стартовать к создаваемой орбитальной космической станции КНР, следует из данных американского специализированного сайта Next Space Flight.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" ("Великий поход-2Ф") со стартовой площадки на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в 14:24 по пекинскому времени (в 19:24 по Москве).

Корабль "Шэньчжоу-13" доставит на базовый модуль "Тяньхэ" строящейся китайской космической станции "Тяньгун" экипаж из трех тайконавтов (китайское название космонавтов - ИФ). Это - командир корабля Чжай Чжиган, женщина-тайконавт Ван Япин и тайконавт Е Гуанфу. Экипаж будет работать на орбите шесть месяцев. Это будет самый длительный в истории КНР космический полет.

В Китае это 20-й полет корабля с тайконавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также вторая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции.

Модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту в апреле. С 17 июня по 16 сентября на станции уже работали трое тайконавтов, прибывших на корабле "Шэньчжоу-12". В ходе трехмесячного пребывания они провели различные эксперименты, установили и наладили работу бортового оборудования и дважды выходили в открытый космос для монтажных работ.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще семь запусков. В частности, к нему предполагается пристыковать два лабораторных модуля - "Вэньтянь" и "Мэньтянь". Кроме того, в предстоящее время на станцию будут отправлены два грузовых корабля и три пилотируемых корабля с тайконавтами.

Общий вес станции "Тяньгун" после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет около 10 лет.

Планируется, что в качестве составной части станции на орбиту будет также выведен автономный модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, диаметр зеркала которого составляет два метра. Он будет маневрировать на орбите с помощью своей двигательной установки и время от времени пристыковываться к станции для дозаправки и обслуживания.

Китай

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