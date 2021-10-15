Бывшему пилоту Boeing предъявили обвинения в связи с авариями 737 MAX

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Федеральное большое жюри (суд присяжных) в Техасе признало виновным бывшего пилота Boeing, заключив, что он предоставил регуляторам в сфере воздушной безопасности ложную информацию о системе контроля полета. С ее сбоем связывают две аварии лайнеров 737 MAX: авиакатастрофы произошли в конце 2018 года и начале 2019 года. В результате погибли 346 человек.

Марку Форкнеру, 49-летнему бывшему пилоту Boeing, были предъявлены обвинения в мошенничестве по шести пунктам в связи с его предполагаемой ролью в том, чтобы убедить Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) утвердить материалы для обучения пилотов, в которых не упомянута эта система. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Минюста США.

По словам прокуроров, Форкнер, который был главным техническим пилотом 737 MAX, не предоставил FAA критически важные сведения о системе контроля полета, известной как MCAS. В результате в ключевом докладе FAA, инструкциях для пилотов и тренировочных материалах не было отсылок к системе.

Форкнер "злоупотребил доверием, намеренно удержав критически важную информацию о MCAS", говорится в судебных документах.

Ожидается, что Форкнер даст показания в суде в пятницу, сообщили прокуроры.

Дело против Форкнера стало первым случаем предъявления обвинений в связи с катастрофами физическому лицу, а не компании. Ранее в этом году Boeing достигла соглашения об урегулировании претензий с Минюстом США на $2,5 млрд.

Акции Boeing в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 0,5%.