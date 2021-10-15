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Филиппины разрешили въезд иностранным туристам из 49 стран

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Филиппин обновили правила въезда в страну, согласно которым 49 стран вошли в "зеленый список" и их гражданами не нужно соблюдать карантин, Россия же находится в "желтом списке" с условием карантина, говорится на сайте Управления по связям с общественностью при президенте республики.

"Межучережденческая целевая группа (IATF) опубликовала обновленный красный, зеленый и желтый список стран для въезда на Филиппины, который будет действовать с 16 по 31 октября", - сообщает ведомство.

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Как отмечают в управлении, в "зеленый список" включены 49 стран, в их числе материковый Китай, административный район Гонконг, Польша и Узбекистан.

Вакцинированным туристам из стран "зеленого списка" необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Карантин им соблюдать не нужно. "По прибытии пассажиру предписывается наблюдать за своим самочувствием в течение 14 дней", - поясняют в ведомстве.

Россия и большинство других стран попали в "желтый список", путешественникам из этих стран нужно соблюдать карантин в обсерваторе до получения отрицательного ПЦР-теста, сданного на пятый день изоляции.

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Также иностранным гражданам из стран "желтого списка" или тем, у кого нет подтверждения о вакцинации от коронавируса или вакцина не признана на Филиппинах, необходимо забронировать гостиницу, одобренную местным правительством, не менее чем на 6 дней.

В "красный список" стран власти республики внесли Румынию.

Филиппины принимают сертификат о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, также в республике признаны российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Филиппины коронавирус

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