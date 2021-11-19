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Власти Филиппин откроют страну для вакцинированных туристов в ближайшее время

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Власти Филиппин планируют разрешить в ближайшее время въезд в страну для вакцинированных иностранных туристов из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает газета PhilStar.

"Минтуризма Филиппин заявило, что в ближайшее время страна откроется для иностранных туристов с прививкой от коронавируса. Это стало известно после того, как межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом на Филиппинах одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в "зеленый список", - пишет газета.

Как отмечает издание, в "зеленый список", действующий до 30 ноября, включено 44 страны, среди них - материковый Китай, Индия, Япония, Марокко, ОАЭ. Россия включена в "желтый список" стран, который также будет пересмотрен в конце месяца.

"Въезд на Филиппины будет разрешен тем туристам, которые полностью привились вакцинами, одобренными Управлением по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)", - пишет PhilStar.

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По словам министра туризма Филиппин Бернадетт Ромуло-Пуят, еще одна рабочая группа работает над запуском международного туризма в рамках туристических коридоров или "пузырей путешествий". Предполагается, что они будут предназначены для привитых иностранных туристов из стран "желтого списка", которые смогут посетить Филиппины с ограничениями. Что касается "красного списка", куда вошли только Фарерские острова и Нидерланды, то путешественникам оттуда въезд на данный момент не разрешен.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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