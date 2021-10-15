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Талибы подтвердили свое участие в московском формате по Афганистану

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Талибы (террористическая организация "Талибан" запрещена в России) подтвердили свое участие в московском формате по урегулированию в Афганистане, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Да, участие подтвердили. Ждем состав делегации", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

12 октября глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия рассчитывает на согласие движения "Талибан" принять участие во встрече в московском формате по Афганистану, проведение которой запланировано на 20 октября в российской столице.

"Мы сейчас получаем реакцию тех, кто был приглашен на эту встречу, в том числе ждем реакцию от талибов. Надеюсь, они осознают важность этого мероприятия", - сказал Лавров журналистам.

Министр также сообщил, что Россия совместно с рядом других стран, в частности на заседании московского формата, намерена предложить провести под эгидой ООН конференцию об оказании содействия, в том числе гуманитарного, Афганистану.

Талибан Афганистан МИД РФ Замир Кабулов

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