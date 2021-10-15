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На встрече "московского формата" по Афганистану прорывных решений не ожидается

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва не ожидает прорывных решений от встречи "московского формата" по Афганистану, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

"Мы не ожидаем никаких прорывных решений, это процесс долгий, эволюционный, мы исходим из этого понимания", - сказал Кабулов в пятницу на Конвенте РАМИ.

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По его словам, на встрече планируется провести "откровенный разговор за закрытыми дверями" с представителями новой власти в Афганистане.

"Мы будем откровенно излагать афганской делегации наши претензии, но не в форме требований, а в форме совещания о том, каким образом конструктивно можно было бы приступить к решению этих задач", - добавил российский дипломат.

По его мнению, на встрече будет обсуждаться весь спектр вопросов, связанных с правами человека, а также вопросы гуманитарной ситуации в Афганистане.

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"Кроме этого, мы ожидаем, и я не сомневаюсь, что это случится, что новые власти в Афганистане переподтвердят свои обязательства о недопущении использования афганской территории против интересов и безопасности не только соседей, но и иных стран мира", - добавил Кабулов.

Встреча московского формата по Афганистану пройдет в Москве 20 октября, Кабулов ранее сообщил "Интерфаксу", что талибы (организация "Талибан" запрещена в РФ) подтвердили намерение принять в ней участие. Как сообщил спецпредставитель президента РФ, накануне встречи, 19 октября, состоится встреча "расширенной тройки" по Афганистану - США, РФ, КНР и Пакистана, где будет предпринята попытка "выработать общую позицию по меняющейся ситуации в Афганистане".

Афганистан

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