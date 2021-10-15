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В Минфине США зафиксировали активизацию кибервымогателей в 2021 году

В Минфине США зафиксировали активизацию кибервымогателей в 2021 году
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - За первую половину 2021 года финансовые ведомства США зафиксировали выплаты на общую сумму $590 млн, связанные с деятельностью хакеров, применявших программы-вымогатели, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на данные американского Минфина.

Это на 42% больше, чем аналогичный показатель за весь 2020 год, отмечает министерство.

"Если этот тренд не изменится, то за один только 2021 год транзакции, имеющие отношение к деятельности кибервымогателей, превзойдут суммарный показатель за предыдущие 10 лет", - подчеркнули в ведомстве.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа.

В конце сентября сенаторы в комитете национальной безопасности США внесли законопроект, обязывающий компании уведомлять федеральное правительство о кибератаках и выплатах хакерам. Инициатива предлагает обязать владельцев и операторов критически важных инфраструктур в течение 72 часов сообщать в Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) о кибератаках.

Некоммерческие организации, предприятия с более чем 50 сотрудниками, а также органы государственной власти и местного самоуправления должны будут уведомить федеральное правительство в течение 24 часов, если они выплатят выкуп вымогателям.

США

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