Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Компания Sinclair Broadcast Group подверглась кибератаке

Компания Sinclair Broadcast Group подверглась кибератаке
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Американская телевещательная корпорация Sinclair Broadcast Group стала жертвой атаки вымогателей в минувшие выходные, сообщает ABC News.

"16 октября 2021 года компания начала расследовать и принимать меры по предотвращению потенциального инцидента в области безопасности. 17 октября 2021 года компания установила, что некоторые серверы и рабочие станции в ее среде были зашифрованы с помощью программ-вымогателей", - говорится в заявлении.

Компания предупредила, что активно работает над устранением последствий атаки, однако "событие вызвало – и может продолжать вызывать – сбои в работе некоторых подразделений".

Руководство Sinclair Broadcast Group заявило, что расследование продолжается. Пока неизвестно, кто стоит за кибератакой и заплатила ли Sinclair Broadcast Group выкуп.

В этом году произошли две крупные кибератаки на американские компании. Поставщик мяса JBS заплатил $11 млн в биткоинах хакерам, взломавших систему. ФБР приписало кибератаку двум преступным организациям, которые, как полагают, базируются в России. Крупнейший американский трубопровод Colonial Pipeline подвергся кибератаке группы DarkSide в 7 мая, в результате которой он ненадолго прекратил свою деятельность. При этом Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что компания-оператор Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.

США Sinclair Broadcast Group

Новости по теме

Новости

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Глава сената Чехии счел, что госпитализированный президент не сможет управлять государством

Госдеп заявил, что США не будут участвовать в московской встрече по Афганистану

Apple презентовала новый Macbook Pro

Apple презентовала новый Macbook Pro

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

Пандемия коронавируса

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Умершие знаменитости

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });