Компания Sinclair Broadcast Group подверглась кибератаке

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Американская телевещательная корпорация Sinclair Broadcast Group стала жертвой атаки вымогателей в минувшие выходные, сообщает ABC News.

"16 октября 2021 года компания начала расследовать и принимать меры по предотвращению потенциального инцидента в области безопасности. 17 октября 2021 года компания установила, что некоторые серверы и рабочие станции в ее среде были зашифрованы с помощью программ-вымогателей", - говорится в заявлении.

Компания предупредила, что активно работает над устранением последствий атаки, однако "событие вызвало – и может продолжать вызывать – сбои в работе некоторых подразделений".

Руководство Sinclair Broadcast Group заявило, что расследование продолжается. Пока неизвестно, кто стоит за кибератакой и заплатила ли Sinclair Broadcast Group выкуп.

В этом году произошли две крупные кибератаки на американские компании. Поставщик мяса JBS заплатил $11 млн в биткоинах хакерам, взломавших систему. ФБР приписало кибератаку двум преступным организациям, которые, как полагают, базируются в России. Крупнейший американский трубопровод Colonial Pipeline подвергся кибератаке группы DarkSide в 7 мая, в результате которой он ненадолго прекратил свою деятельность. При этом Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что компания-оператор Colonial Pipeline заплатила около $5 млн хакерам за восстановление своей компьютерной сети.