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Байден подписал указ о повышении уровня кибербезопасности в стране

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал указ о повышении кибербезопасности страны и защите сетей федерального правительства, сообщает Белый дом.

"Недавние инциденты в области кибербезопасности, такие как инцидент с SolarWinds, Microsoft Exchange и с топливопроводом Colonial Pipeline являются отрезвляющим напоминанием о том, что организации государственного и частного секторов США все чаще сталкиваются с изощренной вредоносной кибератакой как со стороны субъектов других государств, так и со стороны киберпреступников. Эти инциденты имеют общие черты, включая недостаточную защиту кибербезопасности, которая делает организации государственного и частного секторов более уязвимыми для инцидентов", - говорится в кратком изложении указа, опубликованном на сайте администрации президента США.

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Отмечается, что указ вносит значительный вклад в модернизацию средств защиты кибербезопасности путем защиты федеральных сетей, улучшения обмена информацией между правительством США и частным сектором по вопросам кибербезопасности и укрепления способности США реагировать на инциденты, когда они происходят. В частности, устраняются барьеры для обмена информацией об угрозах между правительством и частным сектором. Кроме того, указ предписывает модернизировать и внедрить более строгие стандарты кибербезопасности относительно многофакторной аутентификации и шифрования. Помимо прочего, в документе устанавливаются базовые стандарты безопасности для разработки программного обеспечения, продаваемого правительству.

Также будет создан Совет по обзору безопасности в области кибербезопасности, сопредседателями которого станут представители правительства и частного сектора. Отмечается, что данный совет может собираться после значительного кибер-инцидента для анализа произошедшего и выработки конкретных рекомендаций по улучшению кибербезопасности.

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За последние полгода в США произошел ряд крупных инцидентов в области кибербезопасности. О последней хакерской атаке, парализовавшей крупный топливопровод Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США, стало известно 7 мая. В Белом доме заявляли, что хакеры, совершившие кибератаку, вероятно, находятся в России, однако не связаны с властями РФ.

Ранее в декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой. Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.

Кроме того, в распространенном 16 марта этого года докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

США Джо Байден

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