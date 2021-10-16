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США выплатят компенсации семьям погибших при ударе беспилотника в Кабуле

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны США заявило, что выплатит компенсации родственникам 10 человек, погибших в результате удара c помощью беспилотника по автомобилю в Кабуле в августе. Об этом сообщает NBC News.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что министерство также будет сотрудничать с Госдепартаментом для переселения семей погибших в США. Кирби не уточнил размер компенсаций.

В конце августа США нанесли удар с беспилотника по цели, представлявшей "неминуемую угрозу" близ кабульского аэропорта. Министр обороны США Ллойд Остин позже выразил сожаление, признав ошибку американских военных.

"Расследование показало, что удар, нанесенный, как считалось, для ликвидации неминуемой угрозы для международного аэропорта имени Хамида Карзая, на самом деле привел к гибели до 10 человек, в том числе - до семи детей", - говорилось в его заявлении.

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи также указал, что удар c помощью беспилотника по автомобилю в Кабуле был ошибкой.

США Афганистан Пентагон Кабул Джон Кирби

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