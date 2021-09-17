Поиск
Хроника последних дней СССР

В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле

В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Фрэнк Маккензи в пятницу признал, что удар c помощью беспилотника 29 августа по автомобилю в Кабуле был ошибкой, и принес извинения за гибель мирных жителей.

"Теперь я убежден, что 10 мирных жителей, в том числе семь детей, были трагически убиты при этом ударе", - сказал Маккензи, говорят о результатах расследования после сообщений о гибели мирных жителей при этом ударе.

По его словам, также "маловероятно, что автомобиль и те, кто был убит, были связаны с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация)".

Он признал, что удар был "ошибкой", и попросил извинения.

"Я как военачальник, курировавший операцию, несу полную ответственность за удар и эти трагические последствия", - подчеркнул Маккензи.

Генерал подчеркнул, что в дальнейшем США в случае нанесения ударов по террористам в Афганистане, будут иметь возможность внимательнее и дольше выбирать потенциальную цель и потому - сделать менее вероятными ошибки. В случае с ударом в Кабуле, по словам Маккензи, военным нужно было принять быстрое решение, так как на кону была безопасность людей в аэропорту в афганской столице. "Мы действовали, считая, что есть разумная доля вероятности того, что сделали правильные выводы", - добавил он.

Маккензи подчеркнул, что США, возможно, выплатят компенсацию родственникам погибших в результате удара людей.

Ранее в Пентагоне уже признавали, что жертвами атаки автомобиля в Кабуле могли стать мирные граждане.

США Пентагон Фрэнк Маккензи Афганистан

Новости по теме

Новости

Пеле поместили в реанимацию больницы в Сан-Паулу

Афганистан во власти талибов

В Афганистане упразднили министерство по делам женщин

Украина введет санкции из-за выборов в Думу в Донбассе и Крыму

Генсек ООН предупредил мир о катастрофическом потеплении климата

Еврокомиссию призвали проверить "Газпром" на причастность к росту цен на газ

Путин заявил о необходимости работать с временным правительством Афганистана

Иран стал полноправным членом ШОС

Иран стал полноправным членом ШОС

Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана

Источник узнал о подготовке визита в Москву Виктории Нуланд

Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');