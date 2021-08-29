В Пентагоне подтвердили удар в Кабуле по связанной с ИГ цели

Разрушения в районе удара по смертнику близ кабульского аэропорта Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - США в воскресенье нанесли удар с беспилотника по цели, представлявшей "неминуемую угрозу" близ кабульского аэропорта, сообщает USA Today со ссылкой на Пентагон.

По данным оборонного ведомства США, цель имела отношение к афганскому подразделению "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России).

О жертвах среди мирного населения Пентагон не сообщает.

Между тем, телеканал Sky News со ссылкой на представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забиуллу Муджахида сообщал, что удар был нанесен по смертнику, намеревавшемуся атаковать аэропорт Кабула.

Со своей стороны, директор Афганского медиа- и коммуникационного центра Камалуддин Камаль написал в твиттере, что этим ракетным ударом разрушен дом, в котором жили три семьи, среди пострадавших - шесть человек, четверо из которых - дети. Он не уточнил, идет ли речь о погибших, или о раненых.

Ранее сообщалось, что в Кабуле в воскресенье прогремел сильный взрыв. Очевидцы рассказали, что, предположительно, у жилого дома неподалеку от аэропорта города, разорвалась ракета. Убит ребенок.