Во Франции вспомнили убитого исламистом учителя

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер Франции Жан Кастекс и министр образования Жан-Мишель Бланке выступили с речью в ходе церемонии памяти, посвященной обезглавленному исламистом школьному учителю Самюэлю Пати, сообщают в субботу европейские СМИ.

"Отдать дань уважения Сэмюэлю Пати - значит отдать дань уважения Республике. Нет ничего хуже, чем забыть. Пати стал жертвой исламистского терроризма и человеческой трусости", - сказал Кастекс.

Бланке открыл возле министерства образования мемориальную доску в честь Пати. На ней написано: "Посвящается Самюэлю Пати... Убит исламистским террористом за обучение и защиту ценностей Республики, включая свободу выражения мнения".

Ожидается, что позднее в субботу семья Пати встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

Также сегодня в честь Пати торжественно переименуют площадь в Латинском квартале близ Сорбонны.

16 октября 2020 года иммигрант из России, 18-летний чеченец, убил и обезглавил Самюэля Пати, преподавателя истории, географии и обществоведения в среднем учебном заведении Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине под Парижем. Убийца родился в Москве и получил во Франции статус беженца. Ранее он угрожал людям в соцсетях, в том числе своему учителю.

Во Франции в честь Пати назвали уже как минимум три школы по всей стране. Его убийство вызвало волну возмущения у французов, десятки тысяч людей выходили на демонстрации в защиту свободы слова и права выражения мнения.