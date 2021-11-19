Омич оштрафован на 350 тысяч рублей за оправдание убийства учителя во Франции

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Омске оштрафовал на 350 тысяч рублей 46-летнео жителя поселка Лузино за оправдание убийства учителя истории Самюэля Пати 16 октября 2020 года в пригороде Парижа. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

Поводом для уголовного дела стал комментарий подсудимого, опубликованный в соцсети в открытом доступе в ноябре 2020 года. В этом высказывании следствие и суд усмотрели "публичное оправдание действий террориста, в результате которых во Франции погиб преподаватель колледжа".

Подсудимый признан виновным ч.2 ст.205.2 УК (публичное оправдание терроризма).

16 октября Пати был убит и обезглавлен на выходе из колледжа Коллеж-Буа-д'Ольн в городе Конфлан-Сент-Онорине. Напавшего на него застрелили при попытке задержания. Оказалось, что это был 18-летний иммигрант из России, уроженец Москвы, чеченец, получивший во Франции статус беженца. Следствие выяснило, что поводом для убийства стала информация о том, будто бы Пати на уроке показывал ученикам карикатуры на пророка как пример свободы выражения. Затем оказалось, что информацию об этом распространяла ученица, пропустившая этот урок, а затем ее родственники. Следствие трактовало убийство учителя как теракт. По делу проходят в том числе школьники, показавшие Пати убийце.