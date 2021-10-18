В Эстонии партия Центра утратит право единолично управлять Таллином

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии правящая на республиканском уровне партия Центра утратила в результате прошедших в воскресенье муниципальных выборов право на единоличное управление городом Таллин.

По предварительным данным Государственной службы по организации выборов, центристы, за которых традиционно голосовало большинство русскоговорящих избирателей, получат 38 депутатских мандатов из 79.

Для продолжения единоличного управления им нужно было бы набрать не менее 40 мест в горсоборании. На прошлых выборах в 2017 году они получили ровно 40 мест, однако теперь им придется входить в коалицию с представителями оппозиции.

В то же время заместитель председателя партии Центра мэр Таллина Михаил Кылварт, который до руководства городом был известен как активный защитник русских школ, стал рекордсменом по числу набранных голосов: ему оказали предпочтение около 20 тыс. жителей Таллина.

"Общие итоги не те, на что надеялась партия Центра. Я не доволен (результатами голосования). Как в Таллине, так и вообще в Эстонии", - прокомментировал он итоги голосования порталу телерадиовещания ERR.

Он отметил также журналистам, что готов к коалиционным переговорам.

В свою очередь в Нарве выборы выиграл избирательный союз "Список Катри Райк", опередив Центристскую партию, сообщает в понедельник агентство BNS.

Избирательный союз "Список Катри Райк" набрал в Нарве 9137 голосов, то есть 43,9% голосов, Центристская партия - 6549 голосов, то есть 31,5%, избирательный союз Elagu Narva - 2715 голосов, то есть 13,1%, а партия "Эстония 200" - 1 403 голоса, то есть 6,7%.

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) получила в Нарве 897 голосов, то есть 4,3%, избирательный союз "Народный союз" 49 голосов, то есть 0,2%, а независимые кандидаты 45 голосов, то есть 0,2%.

Избирательный союз "Список Катри Райк" получает в горсобрании 15 мест, Центристская партия - 10, избирательный союз Elagu Narva - четыре, партия "Эстония 200" - два места.

Ранее также стало известно, что местные выборы в Тарту выиграла Партия реформ, получив от избирателей 36,8% голосов и обеспечив себе 19 мандатов в горсобрании.

Тем временем, в городе Пярну выборы выиграла Эстонская консервативная народная партия, опередив Партию реформ.

В Эстонии в воскресенье прошли выборы в собрания местных самоуправлений. Как сообщила Государственная служба по организации выборов, по предварительным данным, в голосовании приняли участие 54,8% лиц с правом голоса.

В выборах приняли участие 136 избирательных союзов и 8 партий. В этот раз не стала выходить со своими списками немногочисленная Объединенная левая партия Эстонии, в которую входят в основном русскоговорящие граждане.