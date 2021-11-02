Долго не прививавшаяся министр культуры Эстонии подала в отставку

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры Эстонии Аннели Отт заявила о своей отставке. Она была единственным министром правительства, которого критиковали за то, что она не могла участвовать во многих мероприятиях из-за отсутствия прививки от коронавируса.

"Сегодня сложилась ситуация, когда человек с отрицательным тестом во многих местах не может попасть на работу. Я не думаю, что это правильно. Нам нужно найти решение, которое позволяло бы нам быть безопасными друг для друга, но у людей при этом оставались бы возможности ходить на работу. И это причины, по которым я решила, что как министр культуры не могу больше оставаться в этом правительстве", - сообщила Отт.

Она добавила, что приняла для себя решение, прививаться или нет, и что никогда не была противником вакцинации. Ее курс вакцинации от COVID-19 еще не завершен, но она могла бы его отложить, если бы в стране не вводились ограничения, сказала Отт.

Она отметила, что ее министерству не удалось договориться с правительством о мерах поддержки культуры, ей же важно, чтобы правительство не только вводило ограничения для организаций и людей, но и помогало им. Центристская партия, в которой состоит Отт, выпустила пресс-релиз о том, что причиной отставки министра стали разногласия с правительством по поводу ограничений, действующих в сфере культуры, а также относительно мер поддержки этой сферы, передает Delfi.

Отт может вернуться в парламент Эстонии.