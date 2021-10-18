Местные выборы в эстонском Тарту выиграла Партия реформ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Местные выборы в Тарту выиграла Партия реформ, получив от избирателей 36,8% голосов и обеспечив себе 19 мандатов в горсобрании.

По восемь мандатов получили Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Eesti 200, еще по пять мандатов достались Isamaa (Отечество) и Социал-демократической партии.

Центристы получили в новом составе горсобрания Тарту четыре мандата.

Тем временем, в городе Пярну выборы выиграла Эстонская консервативная народная партия, опередив Партию реформ. EKRE собрала в Пярну 24,1% голосов и получает 10 мест в горсобрании, а Партия реформ и избирательный союз получают по девять мандатов.

Партия Isamaa будет представлена в горсобрании Пярну шестью, а Центристская партия пятью депутатами.

Как сообщалось, В Эстонии в воскресенье прошли выборы в собрания местных самоуправлений. Как сообщила Государственная служба по организации выборов, по предварительным данным, в голосовании приняли участие 54,8% лиц с правом голоса.

В выборах приняли участие 136 избирательных союзов и 8 партий. В этот раз не стала выходить со своими списками немногочисленная Объединенная левая партия Эстонии, в которую входят в основном русскоговорящие граждане.

Как ожидается, наиболее острая борьба пройдет за город Таллин. В настоящее время здесь столичное правительство сформировано единолично партией Центра. Победу на предыдущих выборах центристы получили благодаря голосам русскоговорящих избирателей. Однако в последние годы партия, ранее отстаивавшая интересы некоренного населения, потеряла свой прежний авторитет среди русскоговорящих жителей столицы.

Тем не менее, по предсказаниям политологов и СМИ, партия Центра все же победит в Таллине, но уже не сможет сформировать коалицию без участия нынешней оппозиции.