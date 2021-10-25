Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Секреты аэродинамики птерозавров, влияние сахара на память, а также связь эффективности спортивных тренировок с генотипом

Лучшая фотожурналистская история конкурса Wildlife Photographer of the Year Фото: Brent Stirton/PA/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Британские физиологи выполнили метаанализ 24 работ, который показал, что до 72% различий в ответе на физические упражнения определяется генетическими особенностями. На эффективность тренировок влияют полиморфизмы генов мышечных белков и генов, которые регулируют функцию митохондрий и метаболизм. По мнению авторов работы, эти результаты можно использовать в будущем, чтобы разработать индивидуальные программы тренировок, основанные на генотипе человека.

- Обработанная еда с повышенным содержанием рафинированных углеводов вызвала у пожилых крыс нарушения памяти. В гиппокампе и миндалине у животных также выросла активность генов, связанных с воспалением. Для некоторых генов активность восстановилась при питании с докозагексаеновой кислотой.

- Астрономы подтвердили, что в молодой звездной системе HD 172555 около 200 тысяч лет назад столкнулись две экзопланеты земного типа. Во время столкновения у одной из планет могло быть сорвано до 60% газовой оболочки, содержащей углекислый газ (CO2), в дальнейшем он был преобразован в угарный газ (СО).

- Обтекатели из мышц уменьшали сопротивление воздуха у основания крыльев птерозавров – первых позвоночных, освоивших активный полет. У птиц и рукокрылых подобную функцию выполняют оперение и шерсть соответственно. Авторы работы предполагают, что эти мышцы птеродактилоидного птерозавра также обеспечивали сложные движения крыльями и увеличение подъемной силы крыла.

- Сингулярности прячутся не только в далеких сверхмассивных объектах. Они есть в яблоках, помидорах и мозгах. В этом материале рассказывается, какими еще бывают сингулярности в природе и откуда они берутся.

- В лондонском Музее естественной истории подвели итоги конкурса Wildlife Photographer of the Year – 2021. Сайт N+1 собрал галерею с наиболее впечатляющими снимками.

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