Украинский оппозиционный политик Медведчук опроверг наличие гражданства РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), подозреваемый в государственной измене и финансировании терроризма, заявляет, что у него не было и нет другого гражданства, кроме украинского.

"Я - гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии", - приводит слова Медведчука пресс-служба "ОПЗЖ".

Он также подчеркнул, что уверен в своей невиновности и будет бороться за восстановление справедливости.

"То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство. Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене", - заявил нардеп.

Политик подчеркнул, что "эта идея несостоятельна" и его "абсолютно не интересует".

Заявление Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV заявил, что если бы РФ подтвердила, что у Медведчука есть российское гражданство, то Киев рассмотрел бы возможности его обмена на "действительных граждан Украины".

"Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, (...) тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - сказал Зеленский.

Дело Медведчука

Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма Медведчуку.

8 октября Офис генпрокурора предъявил ему новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконной поставке угля с "оккупированной территории" в конце 2014 - начале 2015 года.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что прокуратура в рамках нового предъявленного подозрения будет просить суд избрать Медведчуку меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 1 млрд грн.

11 мая Медведчук был уведомлен о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По словам генпрокурора Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со "страной-агрессором". По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря. Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.