Украинский политик Медведчук отправлен под домашний арест за госизмену

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в государственной измене и финансировании терроризма народному депутату Виктору Медведчуку.

"В удовлетворении ходатайства... отказать, применить в отношении Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в решении суда, оглашенном во вторник. Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров, которые просили об аресте Медведчука с альтернативой залога в 1 млрд гривен.

Срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста - до 7 декабря 2021 года.