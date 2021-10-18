Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан считает, что так называемое "эпидемиологическое положение" в Германии можно будет отменить в конце ноября.

Такое заявление он сделал в ходе консультаций региональных министров здравоохранения ФРГ, сообщил немецкий телеканал NTV.

В настоящее время немецкий институт Роберта Коха оценивает ситуацию с пандемией коронавируса как "умеренную", поэтому 25 ноября 2021 года можно будет отменить ношение масок, ограничения контактов и правила соблюдать дистанцию между гражданами.

Ограничительные меры по подавлению пандемии коронавируса были введены в Германии 28 марта 2020 года.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии всего зафиксировано 4,38 млн случaев COVID-19. Скончались 94,6 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

15
В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов15 октября. Филиппины ослабили часть ограничений, введенных из-за пандемии, после снижения случаев заражения в стране.14 октября. Сиднейский океанариум открылся в рамках смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.13 октября. Вакцинация студентов против коронавируса в индийском Бангалоре.12 октября. Япония начала постепенно ослаблять меры по борьбе с COVID-19, чтобы помочь экономике, пострадавшей от пандемии.11 октября. Правительство Южной Кореи намерено разработать план действий по постепенному возвращению жителей страны к нормальной жизни в условиях пандемии. На фото: посетители в дворцовом комплексе Кенбоккун в Сеуле.8 октября. В Сан-Паулу открыли мемориал памяти жертв COVID-19. Количество смертельных случаев от коронавируса в Бразилии достигло почти 600 тысяч.7 октября. В словенской Любляне прошла акция против мер по борьбе с коронавирусом.6 октября. В настоящее время 75% населения Китая вакцинировано.5 октября. За сутки в Таиланде было зарегистрировано 9,866 новых случаев COVID-19 и еще 92 случая смерти пациентов. На фото: Вегетарианский фестиваль в Бангкоке.4 октября. Школы мексиканского Акапулько вновь открылись для учащихся.4 октября. Мельбурн стал городом с самым затяжным локдауном в мире. Австралийский город побил рекорд 245-дневного карантина в Буэнос-Айресе.3 октября. В Индии частично открылись школы после ослабления ограничений, введенных из-за COVID-19.2 октября. Число погибших от COVID-19 в США превысило 700 000 - это больше населения Бостона. На фото: арт-инсталляция, посвященная жертвам COVID-19, в Вашингтоне.1 октября. Многие жители Венесуэлы с весны ожидают второго компонента вакцины Sputnik V. На фото: 88-летняя Эсперита Гарсия, страдающая COVID-19, сидит в доме своей дочери в Каракасе.
В Брюсселе перед штаб-квартирой Pfizer прошла акция протеста против ковид-паспортов
Хроника 09 января 2020 года – 18 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Германия коронавирус

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Умершие знаменитости

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 240 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 240 млн человек

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до минимальных за год 4,9%

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до минимальных за год 4,9%

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 октября

Глава Пентагона заявил, что США готовы помочь в укреплении обороны Грузии

Глава Пентагона заявил, что США готовы помочь в укреплении обороны Грузии

Госсекретарь США и глава МИД Катара обсудили Афганистан

Госсекретарь США и глава МИД Катара обсудили Афганистан

В Греции задержали двух активисток, протестовавших против Олимпийских Игр в Пекине

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });