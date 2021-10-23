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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Германии зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Недельный показатель заражений COVID-19 в Германии достиг в субботу рекордных с мая значений - 100 случаев инфицирования на 100 тыс. человек, сообщает западная пресса со ссылкой на Институт Роберта Коха.

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Неделей ранее этот показатель составлял 67,7 случаев на 100 тыс. человек.

По словам представителя министерства здравоохранения Германии Оливера Эвальда, рост заболеваемости за прошедшие семь дней зафиксирован практически в каждой возрастной группе.

За последние сутки в Германии выявлено 15 145 новых случаев заражение COVID-19, 86 пациентов скончались от последствий заболевания.

Полную вакцинацию прошли в Германии более 66% населения, или около 83 млн человек. Первую дозу вакцины от COVID-19 получили почти 70% населения страны.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Коронавирус

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