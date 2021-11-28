Глава СБ Белоруссии предложил заочно осуждать оппозиционеров-эмигрантов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии могут быть введены поправки в законодательство, чтобы заочно выносить приговор по уголовным делам в отношении уехавших за границу оппозиционеров, заявил в эфире телеканала СТВ в воскресенье госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране, наверно, было. Принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу правоохранительного блока по политическим мотивам их не выдают", - заявил он.

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