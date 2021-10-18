Байден выразил соболезнования в связи с кончиной Колина Пауэлла

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря Колина Пауэлла.

"Мы с Джилл (супруга Байдена - ИФ) глубоко опечалены в связи с кончиной нашего дорогого друга и патриота непревзойденной чести и достоинства, генерала Колина Пауэлла. Он каждый раз ставил страну выше себя, выше партии, выше всего остального - как находясь на службе, так и вне службы. Его будут помнить как одного из великих американцев", - написал Байден на своей странице в твиттере.

Jill and I are deeply saddened by the passing of our dear friend and a patriot of unmatched honor and dignity, General Colin Powell. Time and again, he put country before self, before party, before all else—in uniform and out. He will be remembered as one of our great Americans. — President Biden (@POTUS) October 18, 2021

По его словам, Колин Пауэлл воплощал "высшие идеалы как воина, так и дипломата". Байден отметил, что Пауэлл руководствовался личной приверженностью демократическим ценностям, которые делают США сильными.

В соответствии с распоряжением президента США в память о Пауэлле до вечера 22 октября приспущены флаги на Белом доме, на зданиях всех государственных учреждений и военных объектах США.

"Сегодня народ потерял исторического лидера, который посвятил жизнь защите нашего народа и наших семей. Генерал Колин Пауэлл был патриотом: он служил нашей стране, занимал руководящие должности в американской администрации и прокладывал путь для будущих поколений. Его лидерство укрепило США, а его жизнь воплотила американскую мечту", - отметила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Нынешний госсекретарь Энтони Блинкен присоединился к коллегам, заявив, что на службе в госдепе "он (Пауэлл - ИФ) проявил порядочность, и госдеп любил его за это".

"Он относился к людям так, желая, чтобы они сами так же относились бы друг к другу, он заботился о том, чтобы они знали, что он всегда их прикроет. В результате ради него его люди проходили сквозь стены", - добавил Блинкен.

Между тем наблюдатели отмечают, что экс-госсекретаря Пауэлла также запомнят и за его заявления в ООН об оружии массового уничтожения в Ираке, что привело к агрессии США в отношении этой страны.

Утром 18 октября бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила его семья в фейсбуке.