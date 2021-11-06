В Вашингтоне прошла церемония прощания с Колином Пауэллом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с бывшим госсекретарем США Колином Пауэллом прошла в Вашингтонском кафедральном соборе, cообщает ABC News.

Бывшего госсекретарем США Колина Пауэлла запомнили и отметили как государственного деятеля, воина и первопроходца.

Служба началась в полдень и транслировалась по национальному телевидению. На ней присутствовали президент США Джо Байден, бывший президент Барак Обама и бывший президент Джордж Буш, а также бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Траурные речи произнесли экс-госсекретарь Мадлен Олбрайт, экс-заместитель госсекретаря Ричард Армитидж, а также сын Пауэлла Майкл.

Пауэлл умер в прошлом месяце в возрасте 84 лет от осложнений коронавируса 18 октября. Хотя он был полностью вакцинирован, его иммунная система была ослаблена из-за лечения рака, сказал его пресс-секретарь. Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего госсекретаря Колина Пауэлла. По его словам, Колин Пауэлл воплощал "высшие идеалы как воина, так и дипломата". Байден отметил, что Пауэлл руководствовался личной приверженностью демократическим ценностям, которые делают США сильными.