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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19
Американский политик Колин Пауэлл
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщила его семья в фейсбуке. Ему было 84 года.

Он умер утром 18 октября.

Родственники генерала подчеркнули, что он был полностью привит от коронавируса.

Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке, учился сначала на геолога, но затем получил военное образование и сделал военную карьеру, дослужившись до генерала армии.

Он участвовал в войне во Вьетнаме, в администрации Рональда Рейгана стал первым темнокожим советником по национальной безопасности, затем стал самым молодым темнокожим председателем Объединенного комитета начальников штабов. При президенте Джордже Буше-младшем он руководил Госдепартаментом и был одним из инициаторов военной операции 2003 года в Ираке, руководствуясь, как впоследствии выяснилось, ложной информацией о попытке Багдада разработать оружие массового поражения.

Хроника 05 января 2019 года – 18 октября 2021 годаУмершие знаменитости
Колин Пауэлл коронавирус Госдепартамент США Ирак

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