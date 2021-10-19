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Антиталибовский фронт объявил о партизанской войне в афганской провинции Каписа

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Афганский Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, объявил о начале вооруженной борьбы против боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Каписа.

В видеообращении Фронта, которое размещено на сайте афганского информационного агентства Aamaj News, говорится, что бойцы сопротивления наряду с Панджшером и Андарабом будут вести вооруженную партизанскую войну против талибов на территории провинции Каписа.

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Боевики движения "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватили практически без боя почти все провинции страны. 15 августа радикалы также без боев овладели столицей страны Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

После этого более двух недель талибы, неся большие потери убитыми и попавшими в плен, пытались штурмом захватить единственную непокоренную провинцию Панджшер. 6 сентября они заявили о захвате долины. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, а все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта. По сообщению Фронта, одновременно с Панджшером он организовал вооруженное сопротивление в долине Андараб соседней провинции Баглан.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Талибан

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