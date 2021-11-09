Антиталибовский фронт объявил о начале борьбы в провинции Кабул

Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженная группа в афганской провинции Кабул объявила о поддержке Фронта национального сопротивления (ФНС) и начале своей борьбы против боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В видеообращении, обнародованном во вторник в афганском сегменте соцсетей, говорится, что вооруженная группа поддерживает ФНС во главе с Ахмадом Масудом и готова бороться с боевиками "Талибана".

Накануне о своей поддержке ФНС объявила вооруженная группа в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана.

Боевики движения "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе практически без боя захватили почти все провинции страны. 15 августа радикалы также без боестолкновений овладели столицей страны Кабулом, после чего из нее бежал президент Ашраф Гани и члены его кабинета.

После этого более двух недель талибы, неся большие потери убитыми и попавшими в плен, пытались штурмом захватить единственную непокоренную провинцию Панджшер. 6 сентября талибы заявили о захвате долины. Однако представители антиталибовского Фронта национального сопротивления утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, а все другие 23 ущелья региона находятся под контролем Фронта.

По сообщению Фронта, одновременно с Панджшером ими было организовано вооруженное сопротивление талибам в долине Андараб соседней провинции Баглан. О своем присоединении к ФНС ранее объявили вооруженные группы в провинциях Парван, Каписа, Балх и Бадахшан.