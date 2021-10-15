Талибы впервые признали боестолкновения в Баглане

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - "Талибан" (движение признано в России террористическим и запрещено) впервые признал факт боестолкновений в долине Андараб (провинция Баглан, северо-восток Афганимтана).

"По крайней мере, три ключевых командира панджшерских ополченцев были убиты в районе Андараб провинции Баглан", - сообщил 15 октября начальник пресс-центра МВД Афганистана Кари Сайед Хости. Других подробностей он не привел.

На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана летом 2021 года талибы почти без боя захватили большую часть страны. 15 августа они вошли в Кабул, откуда бежал президент Ашраф Гани и его министры. Затем еще две недели талибы штурмовали провинцию Панджшер и 6 сентября заявили о захвате долины.

Однако представители антиталибского Фронта национального сопротивления (ФНС) утверждают, что радикалам с помощью пакистанской авиации удалось овладеть лишь главным ущельем Панджшера, все 23 других ущелья региона находятся под контролем Фронта. ФНС также заявил, что организовал вместе с панджшерцами вооруженное сопротивление талибм в долине Андараб в соседней провинции Баглан.

До сих пор талибы отрицали факт боестолкновений в Панджшере и Андарабе.

В пятницу сразу несколько источников, близких к Фронту национального сопротивления сообщили о продолжающихся с утра боях талибов с ФНС в Андарабе. Боестолкновения шли на территории уездов Пули-Хисар и Дих-Салах провинции Баглан, талибы, потеряв убитыми более 60 человек, отступили, сообщалось также о гибели двух полевых командиров ФНС.

Министерство обороны талибов объявило, что Атаулла Омари назначен командующим корпуса "Мазари-Шариф". Штаб корпуса расположен на базе бывшего 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин" в пригороде Мазари-Шарифа, центра провинции Балх и отвечал за безопасность на севере страны.